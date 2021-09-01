В КР создают виртуальную карту грязных мест для глобального субботника

Кыргызстан нуждается в генеральной уборке. Волонтеров призывают помочь в создании виртуальной карты самых загрязненных территорий ко Всемирному дню чистоты.

18 сентября Кыргызстан в четвертый раз присоединится к ежегодной глобальной акции "Let"s do it /Сделаем", в которой участвуют почти две сотни стран. В этот день по всей республике пройдет масштабная уборка мусора, подготовка к которой началась задолго до события: составляются списки волонтеров, назначаются региональные координаторы, проводятся локальные субботники.

За четыре года представители Общественного фонда "Эко Деми" - бессменного организатора страновой акции и официального представителя международной организации "Let"s do it", привили активистам хорошую привычку – еженедельно собираться для очистки мест общественного пользования: улиц, парков, зон отдыха.

Общими усилиями за годы деятельности организации были проведены сотни акций по сбору мусора, вовлечено более миллиона добровольцев, собрано сотни тонн отходов, ликвидировано 10 стихийных и несанкционированных свалок.

Но, как показывает практика, экология страны продолжает ухудшаться по вине собственного нечистоплотного населения. За прошедшие с момента объявления себя независимой суверенной республикой года, Кыргызстан демонстрирует деградацию культурных ценностей и ухудшающееся отношение граждан к природе. Сегодня поднять общий уровень культуры и воспитать бережное, а не потребительское отношение к родной земле, можно только сообща.

- Очищая нашу страну от мусора, мы помогаем себе очиститься от страхов, тревог, негатива. Вкладывая частичку души в общее дело, мы помогаем и себе, и будущим потомкам сохранить чистоту родной земли. Мы очень надеемся быть услышанными и верим в то, что первые лица страны также присоединятся к глобальной акции и покажут на личном примере, как нужно заботиться о своей Родине. Объединившись, мы переживем все трудности и невзгоды. Мы за чистый и процветающий Кыргызстан!, - говорит глава фонда "Эко Деми" Айжан Чыныбаева.

Стремление поучаствовать в акции чистоты уже выразили некоторые госорганы, представители бизнес сообщества и простые кыргызстанцы. Процесс регистрации всех желающих продолжается. Региональные представители "Эко Деми" координируют процесс. Они обеспечат волонтеров всем необходимым инвентарем: перчатками, мешками, масками, а также проведут инструктаж.

Фонд "Эко Деми" нуждается в помощи каждого жителя страны. Ко Всемирному дню чистоты активисты подготовят виртуальную карту самых загрязненных мест в городах и регионах Кыргызстана, куда 18 сентября будут брошены силы волонтеров. Для выявления локаций организаторы просят граждан отправлять фото и точное местоположение неблагополучных зон по номеру + 996 708 22 22 26 (привязан к WhatsApp аккаунту). По этому же номеру можно записаться в волонтеры для участия в будущих субботниках по всей республике.