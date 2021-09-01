В Сузакском районе от удара молнии загорелся сарай и погиб скот

В Кыргызстане вчера, 31 августа, в селе Чангет-Сай Сузакского района в результате молнии произошел пожар во дворе жилого дома. Сообщает пресс-центр МЧС.

Удар молнии попал во двор по улице Жаштык. В результате сгорела шиферная кровля двухэтажного сарая площадью 156 квадратных метров, 300 тюков сена, дрова и две овцы. В 20:57 огонь локализовали, в 21:35 часов полностью был ликвидирован.

Кроме того в соседнем дворе от удара молнии погибли четыре овцы. Всего на тушение пожара был задействован два пожарных расчета МЧС.