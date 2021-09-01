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В Сузакском районе от удара молнии загорелся сарай и погиб скот

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане вчера, 31 августа, в селе Чангет-Сай Сузакского района в результате молнии произошел пожар во дворе жилого дома. Сообщает пресс-центр МЧС.

Удар молнии попал во двор по улице Жаштык. В результате сгорела шиферная кровля двухэтажного сарая площадью 156 квадратных метров, 300 тюков сена, дрова и две овцы. В 20:57 огонь локализовали, в 21:35 часов полностью был ликвидирован.

Кроме того в соседнем дворе от удара молнии погибли четыре овцы. Всего на тушение пожара был задействован два пожарных расчета МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/405763
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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