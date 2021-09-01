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Кыргызстан отрабатывает взаимодействие со странами СНГ в области ПВО

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- Евгений Денисенко
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В Астраханской области проходит активная фаза совместного учения сил ПВО СНГ "Боевое Содружество-2021". Участие в нем принимают представители Вооруженных сил пяти государств Содружества: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в рамках учения соответствующие войска этих государств, входящие в Объединенную систему ПВО СНГ, заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне охраняемого района. Части и подразделения ПВО совершили марши в новые позиционные районы. Здесь они развернули боевую технику на позициях и приступили к несению боевого дежурства по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности.

"В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран Содружества независимых государств в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах",- отметили в оборонном ведомстве РФ.

Радиотехнические подразделения отработают задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче целеуказаний зенитным ракетным подразделениям. Последним предстоит в условиях сложной помеховой обстановке уничтожить высотные, маловысотные и баллистические цели во всем диапазоне высот и скоростей средствами зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Основной эпизод активной фазы совместного учения войск ПВО "Боевое Содружество-2021" пройдет на астраханском полигоне 2 сентября. Всего в нем принимают участие более 2 тысяч военнослужащих Воздушно-космических сил, войск ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных Сил перечисленных пяти стран. Также задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы, самолёты, вертолёты.


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URL: https://www.vb.kg/405765
Теги:
СНГ
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