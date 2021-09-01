В Баткенской области оказали помощь в обеспечении безопасности дорожного д

Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД. Также говорится о том, что с водителями, осуществляющие международные и междугородние пассажирские перевозки, проводят разъяснительную работу на конечных маршрутных такси, на остановочных пунктах, райцентрах, а также на вокзалах.

По словам сотрудников центрального аппарата ГУОБДД МВД КР, основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются - превышение скорости, несоблюдение правил обгона и маневрирования, несвоевременное техническое обслуживание транспортных средств и пренебрежение водителями ПДД, вождение в нетрезвом состоянии, несоблюдение водителями правил труда и отдыха (засыпание за рулем), ГУОБДД МВД КР напоминают, что возникновение дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, которые происходят из-за не соблюдение правил труда и отдыха, не учитывается.

В целях повышения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в Баткенской области с 25 августа сотрудники центрального аппарата ГУОБДД МВД КР вместе с коллегами в Баткенской области оказывают практическую помощь в предотвращении дорожно-транспортных происшествий, направленные на пресечение правонарушений при перевозках пассажиров автомобильным транспортом и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием микроавтобусов и минивэнов. Ужесточен контроль за соблюдением водителями общественного транспорта требований Правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики обратилось к организациям, предприятиям, учреждениям и частным лицам, занимающимся пассажирскими перевозками, с призывом обратить особое внимание на обеспечение безопасности перевозки пассажиров, усилить контроль за состоянием водителей и техническим состоянием транспортных средств.

На водителя возлагается большая ответственность за обеспечение безопасности пассажиров на дороге. Она достигается содержанием дорог в соответствии с установленными требованиями и обустройством их объектами сервиса, исправным техническим состоянием и оборудованием транспортных средств, умелой организацией движения и строгим выполнением всеми участниками дорожного движения соответствующих законодательных и нормативных правовых актов.