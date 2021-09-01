"Жизнь 50 процентов тяжело травмированных можно спасти в первый час"

"Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов спасти человеку жизнь. Если помощь будет оказана в первый час, то до 50 процентов крайне тяжелых больных можно спасти", - сказал в интервью VB.KG травматолог-ортопед, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации Бактыбек Ысмайылов.

Уровень травматизма в стране растет. Так, по данным Национального статистического комитета, пять процентов из более одного миллиона обратившихся за помощью в медицинские организации в прошлом году были пострадавшие в результате травм и отравлений. Травматизм в структуре заболеваемости занимает четвертое место. А по прогнозам медицинских экспертов, к 2030 году он переместится на третье место.

А в структуре причин смерти травмы занимают одно из лидирующих мест. От неестественных причин смерти - а травмы, отравления относятся к ним - погибает до трех тысяч человек ежегодно, причем в основном трудоспособного возраста.

А потому очень важно знать правила оказания первой помощи, о которых VB.KG попросил рассказать Бактыбека Ысмайылова.

Каковы основные рекомендации первой помощи при получении травм?

-Это зависит от того, в какой области произошла травма. Если травма получена в области шеи, спины, поясницы, тогда больному нельзя вставать ни в коем случае, пока не будет исключён перелом. Очень часто бывают компрессионные переломы позвоночного столба и, если даже нет нарушения функций спинного мозга, то при вставании может произойти сдвиг и повреждение спинного мозга. Многие чувствуют боль в спине, но продолжают ходить.

Я часто вылетаю на место происшествия и оказываю помощь альпинистам. Так вот, они уже обучены, знают, что если получил травму – не вставай, пока не будет исключен перелом. И неважно, идёт ли речь о пояснице, позвоночнике или шее! Пока не сделаем рентген и не убедимся, что перелома нет, вставать категорически запрещено. Особенно если травма выше ключицы в области шеи, и в первую очередь надо зафиксировать шею.

Это можно сделать самим? И чем?

- Обычно врачи скорой помощи фиксируют шинами, но если ничего нет, можно использовать подручные средства – полотенце, картон и т.п. Можно просто обернуть шею полотенцами и таким образом транспортировать пострадавшего в лежачем положении.

Если черепно-мозговая травма, то надо учесть: человек в сознании или без сознания. Если без сознания, то в первую очередь надо проверить его дыхание, нет ли у него во рту рвотных масс. При этом надо осторожно повернуть голову на бок, открыть рот и очистить дыхательные пути платочком. Бывает так, что при ушибе мозга человек теряет сознание, начинается рвота, и рвотные массы закрывают дыхательные пути, и наступает смерть, а при вскрытии ничего смертельного не находят. А человек умер, потому что рядом никого не оказалось, кто знал бы элементарные правила спасения. Если вообще нет дыхания, тогда надо провести процедуру искусственного дыхания "рот-в рот" и т.д.

В случае кровотечения и открытой раны не надо сразу накладывать жгут. Его, конечно, можно наложить, но от него бывает много нежелательных последствий. На рану лучше положить хорошую тампонирующую повязку. Если положили жгут, то его не следует сильно затягивать. Во времена Союза нас учили, что два часа надо держать жгут, потом учёные выяснили, что даже после 15-20 минут могут наступить необратимые изменения, поэтому можно использовать только давящую повязку, которая помогает остановить кровотечение.

Если произошел перелом ноги или руки, то надо зашинировать его подручными средствами. Если имеются раны, не надо самостоятельно их обрабатывать и использовать различные мази. Края раны надо просто почистить и закрыть. Часто при открытом переломе её ошибочно начинают растягивать и всю грязь тащат внутрь. Надо как есть, ничего не исправляя, просто наложить повязку и зафиксировать.

Иногда люди совершают недопустимые действия, например, при ожогах начинают мазать рану зубной пастой или еще чем-то. Этого делать категорически нельзя.

А нужно ли принимать обезболивающие при травме?

- Конечно, можно, если вы их при себе имеете. И это надо делать в первую очередь.

Когда было больше травм, раньше или сейчас?

- Трудно сказать. Сейчас у нас больше транспортных, чем производственных травм, потому что раньше работали круглосуточно заводы, и было меньше автомашин. Первый автомобиль, который привезли в Бишкек, и тот попал сразу в дорожно-транспортное происшествие!

Научно-технический прогресс – причина роста травматизма и смертности. Если раньше были изолированные монотравмы в случаях, если человек упал с лошади или с первого этажа, то сейчас большие скорости и высотные здания, и всё это приводит к более тяжёлым политравмам. Это когда человек получает сразу несколько травм, где одна травма усугубляет течение другой.