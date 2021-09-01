МИД Кыргызстана выразил заинтересованность в ОДКБ по всем направлениям

В Бишкеке сегодня, 1 сентября, состоялась встреча Министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засем. Сообщает департамент информации МИД КР.

"В традиционно дружественной и доверительной атмосфере состоялся обстоятельный обмен мнениями по совершенствованию и укреплению потенциала ОДКБ, а также другим вопросам текущей деятельности Организации", - говориться в сообщении МИДа.

Станислав Зась информировал о ситуации, складывающейся в зоне ответственности ОДКБ и ходе подготовки к совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной к проведению в сентябре в Душанбе.

"В свою очередь, Руслан Казакбаев выразил заинтересованность в результативном и взаимовыгодном сотрудничестве КР в рамках ОДКБ по всем направлениям, с учетом взаимных интересов", - также отмечается в сообщении МИДа.

Напомним, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан.