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Эмомали Рахмон предложил заканчивать учебный год в школах страны 1 июня

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил подводить итоги учебного года в стране ежегодно 1 июня. Это предложение он сделал сегодня, 1 сентября, во время выступления на церемонии открытия гимназии №4 для одаренных учеников в районе Фирдавси города Душанбе.

Глава государства сказал, что, хотя правительство уделяет особое внимание реформированию системы образования и приведению ее в соответствие с международными стандартами, одним из ключевых вопросов в этой сфере является бюджет, время, начало и конец учебного года.

Он отметил, что в этом году в связи с изменением климата, глобальным потеплением и распространением новой волны заболевания занятия проводились до 7 июня в соответствии с поручением правительства.

- Анализ показывает, что из-за проблем и последствий изменения климата, глобального потепления, возникновения инфекционных заболеваний, а также географического положения, погодных условий в стране, психического состояния детей, наличия школьных часов и учебных программ мы необходимо решить эту проблему. Давайте иметь новое и реалистичное видение, - сказал Эмомали Рахмон.

Президент поручил Министерству образования и науки представить в правительство свои предложения и заключения по этому поводу и принять необходимые меры по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты в этой сфере.

Действительно, дебаты по поводу окончания учебного года ведутся в стране уже много лет.

Несколько лет назад ежегодно все уроки в стране заканчивались 25 мая. Потом. эта дата была перенесена на 1 июня, позже - на 7 июня, а в последние годы - на 14 июня.

Это вызывало недовольство родителей.

Махмадюсуф Имомзода, министр образования и науки Таджикистана, заявил на недавней пресс-конференции, что продление учебного года было обусловлено "климатом, географией, природой и другими факторами".

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/405778
Теги:
Таджикистан, школа, Эмомали Рахмон
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