В КР началась широкомасштабная акция по вакцинации населения от COVID-19

В Кыргызстане с 1 по 10 сентября объявляется широкомасштабная акция по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Об этом 1 сентября в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

Эта акция проводится в целях усиления мероприятий по массовой вакцинации населения и во исполнение протокольного поручения Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

"Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. Наша стратегическая задача – вывод Кыргызстана из красной зоны и перевод каждого офиса, квартала, района, области и всей республики в целом в безопасную "зеленую зону", где риски заражения COVID-19 минимальные. Так, министерство ранее запустило интерактивную карту "Кыргызстан – зеленая зона", где организации, коллектив которых вакцинирован на 70% могут отметить себя на карте и получить стикер", - сказал Бакыт Джангазиев.

Он отметил, что по состоянию на 1 сентября по республике вакцинировано первой дозой 681 078 человек или 29% от подлежащей целевой группы, включающей в себя лиц старше 18 лет (за исключением внешних трудовых мигрантов). При этом полный курс вакцинации прошли 445 231 человек или 19%.