Памятник Манасу Великодушному открыли в Анкаре

Памятник Манасу Великодушному открыли на главной площади муниципалитета Кечиорен города Анкара. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Торжественное мероприятие было приурочено к Дню независимости Кыргызской Республики. На церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса на главной площади муниципалитета Кечиорен, являющегося самым густонаселенным районом Анкары, присутствовали представители администрации президента Турции, депутаты парламента, послы, аккредитованные в Турции, представители МИДа Турции, министерств, ведомств, международных и общественных организаций, бизнес-структур, кыргызские и турецкие студенты, журналисты и кыргызстанцы, живущие в Турции.

В ходе торжества с видеобращениями выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. Обратились к собравшимся также посол Кубанычбек Омуралиев и мэр муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок.

Посол Кубанычбек Омуралиев отметил, что открытие памятника Манасу Великодушному является символичным, и выразил уверенность, что он станет символом вечной дружбы двух народов. Глава дипмиссии выразил признательность мэрии Кечиорен и всем, кто имел отношение к созданию памятника.