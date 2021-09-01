Погода
$ 84.56 - 84.75
€ 98.85 - 100.35

Памятник Манасу Великодушному открыли в Анкаре

293  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Памятник Манасу Великодушному открыли на главной площади муниципалитета Кечиорен города Анкара. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Торжественное мероприятие было приурочено к Дню независимости Кыргызской Республики. На церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса на главной площади муниципалитета Кечиорен, являющегося самым густонаселенным районом Анкары, присутствовали представители администрации президента Турции, депутаты парламента, послы, аккредитованные в Турции, представители МИДа Турции, министерств, ведомств, международных и общественных организаций, бизнес-структур, кыргызские и турецкие студенты, журналисты и кыргызстанцы, живущие в Турции.

В ходе торжества с видеобращениями выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. Обратились к собравшимся также посол Кубанычбек Омуралиев и мэр муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок.

Посол Кубанычбек Омуралиев отметил, что открытие памятника Манасу Великодушному является символичным, и выразил уверенность, что он станет символом вечной дружбы двух народов. Глава дипмиссии выразил признательность мэрии Кечиорен и всем, кто имел отношение к созданию памятника.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405781
Теги:
День независимости, памятник, Турция, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  