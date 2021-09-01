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Темирлан Султанбеков отказался выполнять указание Атамбаева?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Судя по всему, в партии "Социал-демократы" возможно назревает конфликт, по крайней мере, вполне вероятен. Так, по данным источников, нынешний лидер партии Темирлан Султанбеков отказался выполнять указание бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Так, по неподтвержденным данным, Темирлан Султанбеков получил указание включить в избирательный список партии на предстоящие выборы депутатов Рыскелди Момбекова и Жанарбека Акаева, но отказался выполнять его. Вполне вероятно, что молодой Султанбеков не может простить им уход в "Ата-Мекен" на последних неудавшихся выборах в ЖК.

Более того, Султанбеков заявил, что в случае давления на него готов выйти из рядов партии и участвовать с другими партиями на выборах.

Правда это или нет пока неизвестно, но сам лидер "Социал-демократов" пока не комментирует появившуюся и в социальных сетях информацию.

Что же касается Момбекова и Акаева, то совсем недавно, а именно 24 августа этого года они навестили в СИЗО бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Не исключено, что именно на этой встрече и была достигнута договоренность о включении их в избирательный список.

Напомним, выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября. На сегодняшний день уже семь политических партий выразили намерение участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, среди которых есть и "Социал-демократы"


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URL: https://www.vb.kg/405783
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Жогорку Кенеш, Темирлан Султанбеков, Социал-демократы
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