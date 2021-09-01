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Создана комната для зарядки гаджетов по воздуху

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Команда инженеров из Токийского и Мичиганского университетов разработала систему беспроводной зарядки, которая питает устройства по воздуху, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Университета Мичигана.

Для того чтобы продемонстрировать особенности технологии, ученые создали "зарядную комнату" и встроили в стены специальные конденсаторы, которые создают магнитные поля и позволяют передавать свыше 50 ватт электроэнергии на гаджеты на расстояние в 2 метра. Отмечается, что пользователи могут даже передвигаться в помещении со смартфонами, в то время как устройства будут все равно заряжаться.

Комната также позволяет заряжать смартфоны и ноутбуки из любой точки помещения вне зависимости от других объектов и людей. Испытания на манекенах показали, что показатели передачи энергии биологическим тканям не превышают нормативы для облучения магнитными полями, которые установила Федеральная комиссия по связи США. Разработчики утверждают, что электромагнитные поля "зарядной комнаты" также не мешают работе другой электроники.

По словам автора исследования профессора компьютерных наук и инженерии Университета Мичигана Алансона Сэмпла, такая технология пригодится для зарядки сердечных имплантатов, которым нужен постоянный источник питания.

Разработчики утверждают, что систему можно легко масштабировать до более крупных сооружений, например, фабрики или склада.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в США разработали прототип устройства, позволяющего заряжать технику при помощи кончиков пальцев.


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URL: https://www.vb.kg/405787
Теги:
Гаджеты
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