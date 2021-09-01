Кыргызстанцы в России инициировали помощь юной соотечественнице

Благотворительный онлайн-концерт под названием "Эгемен Кыргызстан – Аруузат үчүн" состоялся 31 августа, в День независимости Кыргызстана. Цель этой гуманитарной акции – помочь в сборе недостающей суммы на покупку дорогостоящего иностранного лекарственного препарата "Золгенсма" для юной соотечественницы Аруузат, сообщили в посольстве КР в РФ.

Инициаторами концерта выступили сама дипмиссия и общественный фонд "Умут булагы". А участие в нем приняли заслуженные артисты КР Сыймык Бейшекеев, Азамат Болгонбаев, отличник культуры КР, солист филармонии имени Токтогула Сатылганова Аскат Мусабеков, популярный рэп-исполнитель Бегиш и другие творческие деятели.

По результатам концерта удалось собрать более 300 тысяч рублей. Посольство выразило благодарность каждому, кто стал участником благотворительной акции. Советник-посланник Айдит Эркин выразил надежду на скорейшее выздоровление Аруузат и призвал всех соотечественников внести свой вклад в её выздоровление.

"Сбор средств для лечения Аруузат продолжается, граждане могут перечислить желаемую сумму на счет матери Аруузат (реквизиты: +7 916 552 31 25, Сбербанк - 4279 3806 7744 0945, Ташматова Жылдыз)", - проинформировали в посольстве.