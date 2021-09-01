Девушка, которую ударил мужчина, написала заявление на работников клуба

Пострадавшая девушка, которую ударил мужчина, написала заявление на работников караоке-клуба. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

"С момента появления видео в интернет-пространстве супруг гражданки Д.А. по настоящее время не появлялся дома. Также сотрудниками милиции был выдан Д.А. охранный ордер. В части распространенного видео женщина обратилась с заявлением в УВД Октябрьского района с просьбой принять соответствующие меры в отношении работников караоке-бара. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" УК КР", - сказали в УВД.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с избиением девушки. На кадрах видно, что девушка и мужчина спорят, а потом он наносит ей удар по лицу, она слетает вниз по лестнице.

В пресс-службе УВД Октябрьского района сообщили, что инцидент произошел в караоке клубе "40Х40" в ночь с 28 на 29 августа.

Администратор стала свидетелем, как неизвестный мужчина ударил женщину. Администратор хотела вызвать милицию, но посетительница отказалась от помощи, ссылаясь, что они являются супружеской парой, и потом они вместе покинули заведение.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье "Хулиганство" УК КР. Ведутся работы по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого мужчины.