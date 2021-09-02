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Россия может увеличить штат дипломатов в странах СНГ

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- Евгений Денисенко
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Россия активно продвигает идею увеличения представленности своего дипломатического аппарата в СНГ и в курортных зонах тех стран, которые наиболее востребованы среди россиян. Об этом заявил на встрече с представителями национально-культурных объединений министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

По его словам, российский дипломатический корпус за границей несопоставим по численности не только с США, но и со многими европейскими государствами. В пример Сергей Лавров привел Францию, с которой у России число персонала в дипведомстве примерно одинаковое, независимо от численности населения.

"А если посмотреть на состав посольств в странах СНГ - в Центральной Азии, Армении, не говоря уже об Украине, - Запад там представлен бывает в несколько раз больше, чем мы представлены в наших дипломатических миссиях", - отметил глава МИД РФ.

Он также отметил, что упомянутое предложение уже нашло положительный отклик в Кремле. "Мы как раз сейчас активно продвигаем эту инициативу. Президент нас поддержал", - сказал Сергей Лавров. ПО его словам, "у нас очень скромные возможности", но "мы хотим, все-таки сохраняя эффективность отдачи, немного их подкрепить".

Согласно данным ряда сервисов, Кыргызстан остается одним из популярных зарубежных направлений у российских туристов. Как отмечалось перед началом нынешнего сезона на сайте Ассоциации туроператоров России, "Киргизия в этом году вызывает все больший интерес у российских туристов". "Это неудивительно: в условиях ограниченности выбора направлений для зарубежного отдыха россияне стали гораздо пристальнее присматриваться к близким странам СНГ, возможности отдыха в которых ранее были слабо известны", - пояснили в АТР.

По мнению экспертов, росту в минувшие месяцы туристического потока из РФ в КР способствовали более активная информационная работа, проводимая кыргызской стороной, возобновление и расширение авиасообщения между двумя странами. В том числе – и открытие новых авиарейсов из России в аэропорт в Тамчы на берегу Иссы-Куля.


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URL: https://www.vb.kg/405794
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