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В России завершился Международный военно-технический форум

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- Евгений Денисенко
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Более 1.7 миллиона человек, согласно предварительным данным, посетили Международный военно-технический форум "Армия-2021", проходивший в России 22-28 августа. На нем побывали и представители Вооруженных сил Кыргызстана, участие в открытии этого форума и Международных армейских игр, которые финишируют 4 сентября, принял по приглашению Сергея Шойгу министр обороны КР генерал-майор Таалайбек Омуралиев.

Экспозиции на центральной выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках подмосковных Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров.

По информации Минобороны РФ, оно в рамках этого показа задействовало 300 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в выставочной экспозиции форума свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий представили более 1,4 тысячи предприятий и организаций.

Обширной оказалась и научно-деловая программа, она включила в себя 211 мероприятий. В общей сложности за неделю прошло 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание и 14 брифингов. Участниками программы стали более 12 тысяч специалистов из России и других стран.

22 иностранные делегации возглавили руководители оборонных ведомств. Ежедневно на полях форума в рамках научно-деловой программы работали специалисты из ближнего зарубежья, Восточной и Юго-Восточной Азии, ближнего зарубежья.

Как отметил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги форума, на площадке "Армия-2021" были представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире.


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URL: https://www.vb.kg/405795
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