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За последние 10 дней лета на телефон доверия для детей позвонили 2494 раз

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники центра "Телефон доверия для детей" ежедневно и круглосуточно принимают звонки по короткому номеру 111, слушают и консультируют абонентов, дают рекомендации, ведут учет и регистрацию реальных звонков.

По их данным, с 22 по 31 августа поступило 2494 телефонных обращения (или 249 звонков в сутки).

Из них более 50 абонентов просили консультацию или оказание им помощи (из них от детей поступило – 15 звонков, а от взрослых - 36), по 33 обращениям даны консультации и рекомендации, 5 абонентам даны психологические консультации, 13 обращений в зависимости от их характера перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов.

Кстати, из обратившихся абонентов - 5 мужчин, 46 женщин 46, 1 мальчик и 14 девочек.

Дозвонившиеся задавали вопросы о воспитании, поведении, взаимоотношении детей и родителей, о семейном насилии над женщинами – 7, жестоком обращении и насилии в отношении детей. Просили оказать финансовую, юридическую и другую помощь.

Четыре звонка было от людей с психологическими расстройствами. Столько же поступило обращений с вопросами о семейных отношениях и конфликтах.

Также поступили обращения касающиеся вопросов системы образования, о пренебрежительном отношении к детям – 2, информация о деятельности ЦТДД, по медицинскому обеспечению – 1.

Десять звонков или 19, 6 процентов были анонимными. Один человек жаловался на работу или сотрудников территориальных подразделений госоргонов, ОМСУ и других организаций. Больше всего звонков поступило из Бишкека - 37,2 процента, затем из Чуйской области - 13,7 процентов.

К слову, 2443 звонка были ошибочные или ложные звонки от абонентов при наборе номера, обращения о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, спрашивали о скорой помощи, милиции и другое.


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URL: https://www.vb.kg/405800
Теги:
дети, телефон доверия
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