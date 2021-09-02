Погода
$ 84.58 - 84.79
€ 98.85 - 100.35

Разыскивается без вести пропавший Иван Литвинов

267  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОВД Московского района дает ориентировку о пропавшим без вести Иване Николаевиче Литвиновом, 1997 года рождения. В ориентировке говорится, что Иван, проживающий в селе Мураке в социальной деревне "Манас" Московского района, 29 июня 2021 года примерно в 17 часов 30 минут, вышел с территории социальной деревни и не вернулся.

Особые приметы: рост 165-170, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие рыжие, брови густые, уши оттопыренные. Возможно имеет бороду и страдает психическим расстройством.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Московского района (0312) 60-77-27, 03131 5-21-31, 0707 54-21-71, 0550 22-17-17, 0701-15-85-05, 0755-15-85-05 (группа розыска).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405804
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  