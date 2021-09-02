Разыскивается без вести пропавший Иван Литвинов

ОВД Московского района дает ориентировку о пропавшим без вести Иване Николаевиче Литвиновом, 1997 года рождения. В ориентировке говорится, что Иван, проживающий в селе Мураке в социальной деревне "Манас" Московского района, 29 июня 2021 года примерно в 17 часов 30 минут, вышел с территории социальной деревни и не вернулся.

Особые приметы: рост 165-170, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие рыжие, брови густые, уши оттопыренные. Возможно имеет бороду и страдает психическим расстройством.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Московского района (0312) 60-77-27, 03131 5-21-31, 0707 54-21-71, 0550 22-17-17, 0701-15-85-05, 0755-15-85-05 (группа розыска).