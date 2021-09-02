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Разыскивается без вести пропавший Негматулла Фохаков

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОВД Московского района разыскивается без вести пропавший Негматулла Хикматуллаевич Фохаков 1988 года рождения проживающий в селе Степное Жайылского района, который 21 августа 2021 года, вышел из дома в селе Беловодском и по настоящее время не вернулся.

Приметы: рост 170-175, худощавого телосложения, волосы короткие черного цвета, цвет кожи смуглый, имеет бороду.

Был одет в спортивный костюм черного цвета с зелеными рукавами, черные спортивные штаны, кроссовки черного цвета на голове шапка серого цвета.

Особые приметы: шрам на лице с правой стороны диаметром 2 сантиметра, страдает психическим расстройством.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном человеке, сообщить по телефонам: Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Дежурная часть ОВД Московского района (0312) 60-77-27, 03131 5-21-31, 0707 54-21-71, 0550 22-17-17, 0701-15-85-05, 0755-15-85-05. (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/405805
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан
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