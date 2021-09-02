Фонд борьбы с коррупцией Навального официально прекратил существование

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального прекратил существование как юридическое лицо. Об этом сообщает издание "Медуза".

Согласно данным ЕГРЮЛ на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК был ликвидирован накануне - 31 августа.

Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка "иностранных агентов" (это предусмотрено законодательством).

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны "экстремистскими" по жалобе московской прокуратуры 9 июня, решение выносил Мосгорсуд. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы были засекречены. Жалобу на решение Мосгорсуда апелляционная инстанция отклонила 4 августа.

10 августа ФБК официально внесли в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму - это подразумевает блокировку банковских счетов и запрет на открытие новых.