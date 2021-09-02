Погода
$ 84.58 - 84.79
€ 98.85 - 100.35

"В КР можно онлайн наблюдать, как курсанты-водители сдают экзамены"

492  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В КР функционирует более 208 автошкол, заявил представитель Министерства цифрового развития в ходе круглого стола "Безопасность на дорогах. Кто ответит за смертность на дорогах?" Бактыбек Шералиев.

По его словам, на данный момент нет никаких показателей, которые позволяли бы оценить качество подготовки водителей в этих автошколах.

- Министерство цифрового развития в настоящее время разрабатывает рейтинг автошкол. По нему кыргызстанцы смогут ориентироваться, какие школы дают хорошие знания и навыки, те автошколы которые готовят хороших водителей курсантов, - сказал он.

Также Шералиев отметил, что кыргызстанцы уже сейчас могут в онлайн-режиме наблюдать за тем, как курсанты-водители сдают экзамены.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405809
Теги:
Кыргызстан, автомобили, экзамен
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  