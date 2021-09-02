"В КР можно онлайн наблюдать, как курсанты-водители сдают экзамены"

В КР функционирует более 208 автошкол, заявил представитель Министерства цифрового развития в ходе круглого стола "Безопасность на дорогах. Кто ответит за смертность на дорогах?" Бактыбек Шералиев.

По его словам, на данный момент нет никаких показателей, которые позволяли бы оценить качество подготовки водителей в этих автошколах.

- Министерство цифрового развития в настоящее время разрабатывает рейтинг автошкол. По нему кыргызстанцы смогут ориентироваться, какие школы дают хорошие знания и навыки, те автошколы которые готовят хороших водителей курсантов, - сказал он.

Также Шералиев отметил, что кыргызстанцы уже сейчас могут в онлайн-режиме наблюдать за тем, как курсанты-водители сдают экзамены.