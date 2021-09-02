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19 тонн кыргызских фруктов не дошли до российских потребителей

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- Нина Ничипорова
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Россельхознадзор не допустил ввоз в Россию свыше 19 тонн гранат, винограда, слив и нектаринов из Кыргызстана.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области во взаимодействии с Самарской таможней на российско-казахстанском участке государственной границы с 25 по 31 августа 2021 года пресекло 8 попыток незаконного ввоза на территорию России подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана и Кыргызстана.

При проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что по недействительным фитосанитарным сертификатам из Казахстана поступили фасоль, маш, крупа рисовая, изюм, чернослив, курага, грецкие орехи, репчатый лук. Всего - 92,38 тонны. А из Кыргызстана также по липовым сертификатам пытались провезти более 19 тонн винограда, гранат, нектаринов и слив.


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URL: https://www.vb.kg/405813
Теги:
Россия, Кыргызстан, таможня, Россельхознадзор
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