19 тонн кыргызских фруктов не дошли до российских потребителей

Россельхознадзор не допустил ввоз в Россию свыше 19 тонн гранат, винограда, слив и нектаринов из Кыргызстана.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области во взаимодействии с Самарской таможней на российско-казахстанском участке государственной границы с 25 по 31 августа 2021 года пресекло 8 попыток незаконного ввоза на территорию России подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана и Кыргызстана.

При проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что по недействительным фитосанитарным сертификатам из Казахстана поступили фасоль, маш, крупа рисовая, изюм, чернослив, курага, грецкие орехи, репчатый лук. Всего - 92,38 тонны. А из Кыргызстана также по липовым сертификатам пытались провезти более 19 тонн винограда, гранат, нектаринов и слив.