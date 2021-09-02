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В России лошадь Пржевальского признали вероятно исчезнувшим видом

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Результаты последней инвентаризации свидетельствуют о том, что 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими. Речь идет в том числе о красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, тюлене-монахе и лошади Пржевальского, сообщает Минприроды России.

"Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие. Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие", - сообщается в статье Минприроды для бизнес-гайда газеты "Коммерсантъ".

По данным Минприроды, с территории России только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан, морская корова.

"Но пока список попадающих в Красную книгу животных и растений все же растет. Всего на данный момент в перечень включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений", - отметили в министерстве.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/405815
Теги:
Россия, животные
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