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Кыргызский фильм "Акыркы көч" покажут на МКФ в Бухаресте

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- Анастасия Карелина
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Картину Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") покажут на XVII Бухарестском международном кинофестивале (Bucharest International Film Festival). Об этом сообщает Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

"Акыркы көч" включен в основную конкурсную программу смотра, который пройдет в столице Румынии с 3 по 12 сентября. Фестиваль делает ставку на арт-хаус. Организаторы отбирают работы и начинающих кинематографистов, и профессионалов.

Напомним, что "Акыркы көч" является совместным детищем Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и общественного фонда "Билимкана". Сценарий написали Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева. Картина рассказывает зрителям историю писателя Кубата Алиева, который должен сделать сложный выбор – помочь другу-писателю, нуждающемуся в лечении, или собственному брату.

Национальная премьера фильма состоялась 1 сентября в бишкекском кинотеатре "Космопарк", а с сегодняшнего дня лента вышла в широкий прокат.


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URL: https://www.vb.kg/405817
Теги:
кино, фестиваль, Румыния, Кыргызфильм
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