В России хотят увеличить штрафы за массовые драки

Повысить в России в десять раз минимальный штраф за драки – с таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Эта инициатива связана, как сообщается, с участившимися в последнее время массовыми драками мигрантов.

По словам парламентария, в Госдуме готовятся внести поправки в закон, которые ужесточат наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Анатолий Выборный считает, что нынешние штрафы в размере от 500 до тысячи рублей не являются сдерживающим фактором и не останавливают от участия в драке.

Вместе с тем, полагает депутат, если увеличить соответствующие штрафы в пять раз, до пяти тысяч рублей, то наказание станет эффективным. Такая сумма для иностранных граждан является крупной.

"Многократное нарушение влечет за собой выдворение или уголовную ответственность. А вот за однократное назначают маленький штраф. Нужно, чтобы гости нашего государства понимали неотвратимость (серьезного) наказания, иначе правовой нигилизм будет расти", - подчеркнул Выборный.

Он также сообщил, что инициатива коснется не только иностранцев, но и россиян, совершивших хулиганские действия. Как рассказал парламентарий, депутаты вместе с экспертами прорабатывают сейчас возможные способы минимизировать подобные эпизоды. Однако некоторые эксперты считают, что предлагаемая мера все же не позволит решить проблему.

Вместе с тем, в Кремле, как сообщают российские СМИ, не рассматривают участие мигрантов в массовых конфликтах как важную проблему. И считают разговоры об изменении правил въезда в Россию преждевременными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, констатировал Песков. "Если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов", - подчеркнул пресс-секретарь.