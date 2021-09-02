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Мелис Аспеков перенес операцию на сердце

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Гражданский активист Мелис Аспеков, у которого в СИЗО произошел инфаркт, перенес операцию на сердце. Об этом сообщает "Азаттык".

Как сообщил 1 сентября СМИ директор частной клиники "Бикард" Турдали Заиров, операция была проведена 4 дня назад. Сейчас он переведен из отделения реанимации в обычную палату.

"В течение 10 дней после операции состояние должно улучшиться. Сейчас он переведен в палату, ходит самостоятельно. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из его состояния", - сказал Заиров.

11 августа у Аспекова, который содержался в СИЗО №1, произошел инфаркт, он был помещен в Национальный центр кардиологии.

В январе 2021 года ГКНБ задержал активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева. По версии следствия, они под угрозой проведения проверки работы госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу" со стороны ГСБЭП и организации митингов против руководства предприятия вымогали денежные средства в сумме 250 тысяч долларов.

В том же месяце Джураев был отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием. 25 мая стало известно, что еще 11 мая суд вынес решение в его отношении. Первомайский районный суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов.

21 мая Первомайский районный суд Бишкека постановил перевести Мелиса Аспекова в СИЗО-1. Эта мера пресечения была избрана в рамках второго уголовного дела, возбужденного ГКНБ 14 мая. По данным спецслужбы, он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, Аспеков получил 15 тысяч долларов и квартиру от родственников человека, попавшего в тюрьму, обещая помочь в его освобождении.


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URL: https://www.vb.kg/405820
Теги:
операция, Бишкек, Мелис Аспеков
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