Погода
$ 84.58 - 84.79
€ 98.85 - 100.35

Женщины не смогут занимать посты в правительстве - "Талибан"

142  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представитель движения "Талибан" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) заявил, что женщины не смогут занимать должности министров и выше, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Inews.

По словам заместителя главы политического офиса "Талибана" в Дохе Шира Мохаммада Аббаса Станикзая, несмотря на это условие, женщины в Афганистане по-прежнему будут играть роль в правительстве, которое останется "инклюзивным".

"В каждом отделе правительственных министерств почти половина работников - женщины. Они могут вернуться к своей работе. Но в новом правительстве те, кто занимает верховные посты, не могут быть женщинами", - заявил высокопоставленный чиновник "Талибана".

При этом он уточнил, что женщины, которые сотрудничали с США, вообще не смогут занимать государственные посты.

В заключение Шир Мохаммад Аббас Станикзай добавил, что состав нового правительства будет объявлен в ближайшие дни. В этот же период должен возобновить работу аэропорт Кабула.

Ранее работающим женщинам в Афганистане было приказано оставаться дома и не ходить на работу до тех пор, пока "Талибан" не сможет обеспечить полную безопасность в стране. По словам представителя движения, силы безопасности не обучены тому, как обращаться и как разговаривать с женщинами.

Накануне СМИ сообщили о новых назначениях в формируемом "Талибаном" правительстве Афганистана. На данный момент уже известны имена трех основных министров.

Также представители движения впервые после захвата власти в Афганистане обнародовали фотографию своего лидера - Хайбатуллы Ахундзады.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405822
Теги:
Афганистан, гендер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  