Женщины не смогут занимать посты в правительстве - "Талибан"

Представитель движения "Талибан" (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) заявил, что женщины не смогут занимать должности министров и выше, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Inews.

По словам заместителя главы политического офиса "Талибана" в Дохе Шира Мохаммада Аббаса Станикзая, несмотря на это условие, женщины в Афганистане по-прежнему будут играть роль в правительстве, которое останется "инклюзивным".

"В каждом отделе правительственных министерств почти половина работников - женщины. Они могут вернуться к своей работе. Но в новом правительстве те, кто занимает верховные посты, не могут быть женщинами", - заявил высокопоставленный чиновник "Талибана".

При этом он уточнил, что женщины, которые сотрудничали с США, вообще не смогут занимать государственные посты.

В заключение Шир Мохаммад Аббас Станикзай добавил, что состав нового правительства будет объявлен в ближайшие дни. В этот же период должен возобновить работу аэропорт Кабула.

Ранее работающим женщинам в Афганистане было приказано оставаться дома и не ходить на работу до тех пор, пока "Талибан" не сможет обеспечить полную безопасность в стране. По словам представителя движения, силы безопасности не обучены тому, как обращаться и как разговаривать с женщинами.

Накануне СМИ сообщили о новых назначениях в формируемом "Талибаном" правительстве Афганистана. На данный момент уже известны имена трех основных министров.

Также представители движения впервые после захвата власти в Афганистане обнародовали фотографию своего лидера - Хайбатуллы Ахундзады.