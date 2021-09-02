Кыргызстан оказался в приоритете у российских туристов

Наиболее популярными у граждан России местами для отдыха в курортный сезон стали Армения и Кыргызстан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом "Туту.ру".

Такая тенденция продолжилась и с наступлением осени. "По бронированиям на сентябрь и октябрь лидируют страны ближнего зарубежья, а на Армению и Киргизию суммарно приходится почти 30 процентов оформленных билетов", – сообщается в исследовании.

Также в качестве направлений для осеннего отпуска россияне часто выбирают Турцию и Азербайджан - по 10 процентов от общего числа бронирований. В рейтинг популярных для российских туристов стран вошли, кроме того, Беларусь, Молдова, Узбекистан, Греция, Кипр и Болгария.

При этом средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья в 2021 году вырос на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 23,8 тысячи рублей

Кыргызстан сегодня активно участвует в развитии туристической отрасли в СНГ. И, прежде всего, - в реализации Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021–2030 годы. Специалисты республики вошли и в рабочую группу по реагированию на вызовы в туристической сфере, образованной при Совете по туризму государств Содружества. В рамках этой группы осуществляется взаимное информирование о требованиях к прохождению лицами, совершающими международные поездки, тестирования на COVID-19 либо вакцинации, вырабатываются общие подходов к данным процедурам и подтверждающим документам.

Аналогичная проблематика рассматривалась в текущем году и на специальной онлайн-конференции, организованной в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Проблемы развитие туризма на пространстве ШОС обсудили с участием генерального секретаря ШОС Владимира Норова представители министерств и ведомств государств-партнеров, отвечающих за развитие туризма, экспертов, специалистов туриндустрии. На конференции были презентован проект "Восемь чудес ШОС", который представляет собой серию тематических презентаций на туристическую тематику. В перечень таких "чудес" вошли императорский дворец Дамин в Китае, наследие Великих Моголов в городе Лахор в Пакистане, Золотое кольцо России, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане и другие достопримечательности.