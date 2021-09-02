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Ялкун Даутов: Необходимо привлекать к ответственности и пешеходов

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- Александра Василькова
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Междугородние трассы КР необходимо оборудовать большим количеством камер видеофиксации нарушений ПДД. Такое мнение высказал на круглом столе "Безопасность на дорогах. Кто ответит за смертность на дорогах?" председатель общественного совета МВД Ялкун Даутов.

- Для снижения случаев ДТП необходимо оборудовать такие трассы большим количеством камер видеонаблюдения, для фиксации нарушений ПДД. Этот шаг, возможно, заставит водителей относится ответственно к вождению, без нарушения правил, тем самым обезопасив жизнь себе и окружающим, - считает он.

По его словам, участились случаи "покупки" водительских прав, где человек не доучившись или совсем не выучившись "покупает" водительские права коррупционным способом.

- Считаю, что нужно взять под особый контроль автошколы страны, а возможно и уменьшить их число, чтобы можно было контролировать процесс обучения и дачи разрешения на получение водительских прав, - заявил председатель общественного совета МВД.

Он также отметил, что пришло время для разработки Национальной стратегии по предотвращению ДТП.

- Нельзя не заметить, что к сожалению, не все государственные органы в полной мере справляются с поставленными перед ними задачами, хотя Президентом Садыром Жапаровым были поставлены четкие задачи и цели, - говорит Даутов.

По его мнению, все органы власти, не только ГУОБДД МВД КР, должны работать в этом направлении и проводить профилактические мероприятия с водителями. Также он считает, что необходимо привлекать к ответственности и пешеходов, так как зачастую и они являются главной причиной ДТП.

- Нужно повлиять на сознание пешеходов, которые по знанию или незнанию нарушают правила дорожного движения, выбегая в неположенных местах, - отметил Даутов.


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URL: https://www.vb.kg/405825
Теги:
ДТП, коррупция, Кыргызстан, водительское удостоверение
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