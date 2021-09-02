В Бишкеке из-за сжигания травы едва не загорелся дом

Не сжигайте траву. Это может привести к пожару - призывает столичная мэрия горожан.

Ежедневно командой Санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

Накануне в муниципалитет поступило обращение, что в районе кожзавода на улице Весёлой сжигают сухотравие.

"Выехав на место, мы увидели, что горит трава, пожар от которой мог перекинуться на ближайший дом. На следующий день в этом же районе на улице Хвойной тоже сжигали траву, огонь перекинулся на огород жильцов. Чтобы избежать беды инспекторы Свердловского района вместе со службой МЧС помогали тушить огонь всеми силами, ведь дотла мог сгореть весь дом и пострадать люди", - рассказывают в пресс-службе мэрии.

После с жильцами провели разъяснительную беседу о недопущении сжигания сухих листьев и травы. Напомним, что подобное нарушение влечет за собой штраф по части 2 статьи 71 Кодекса "О нарушениях" в размере 7 тысяч 500 сомов для физических лиц, 23 тысячи сомов для юридических лиц.

"Дорогие горожане, предприниматели и организации! Пожалуйста! Следите за порядком возле домов и офисов, не выбрасывайте и не сжигайте мусор в неустановленных местах, ведь согласно правилам благоустройства столицы мы все (!) обязаны содержать прилегающую территорию в пределах 10 метров в чистоте", - говорится в сообщении.

СЭИ на связи. По вопросам можете обращаться по номерам:

По Свердловскому району – 0551551745;

По Октябрьскому району – 0505523832;

По Первомайскому району – 0555404818;

По Ленинскому району – 0554222213.