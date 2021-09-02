В Бурятии из-за паводков объявили режим ЧС

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов. По его словам, ситуация с паводками остается тяжелой.

"Подтоплены участки и дома, где вода даже вышла по грудь. Это Кяхтинский район, частично затопление началось в Улан-Удэ и Иволгинском районе на реке Селенге. К сожалению, прямо сейчас идет прирост - и у нас сегодня введен ЧС регионального уровня, до этого были только ЧС муниципального уровня. Сейчас республиканского, несколько муниципалитетов затоплено", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока республика справляется своими силами без помощи федерального бюджета.

"У нас идут выплаты людям, первые - по десять тысяч рублей, затем, в зависимости от размера ущерба, от 50 до 100 тысяч рублей", - пояснил Цыденов.

Также пострадавшим компенсируют потерю дров, запасов сена и урожая. Последнее - не деньгами, а "борщевым набором", в зависимости от норм питания в расчете на человека.