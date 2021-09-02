В Москве зафиксировали рекордное количество вакансий

В московской службe занятости зафиксировали рекордное количество вакансий - около 400 тысяч рабочих мест, что в 2,5 раза больше, чем до пандемии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Анастасию Ракову.

"Рынок труда в Москве восстановился и сегодня стремительно развивается. Мы можем наблюдать, как количество рабочих мест растет с каждым днем. Работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места для москвичей", - сказала Ракова.

Наибольшее число вакансий в базе столичной службы занятости наблюдается в сегменте оптовой и розничной торговли - свыше 81 тысячи предложений. В этом сегменте востребованы продавцы, кассиры и администраторы торговых залов, а также специалисты по работе с клиентами.

Активность замечена и в сервисной индустрии, где доступно около 65 тысяч вакансий. Работодатели ищут поваров, официантов, массажистов и администраторов.

Еще более востребованы стали IT-специалисты, спрос на которых превысил предложение в 27 раз. Количество вакансий для программистов, аналитиков и системных администраторов достигло 56 тысяч.

Ранее в июле были названы самые невостребованные вакансии летнего периода, на которые соискатели откликаются реже всего. На первом месте рейтинга оказались механики-перегонщики каршеринга.

Источник: moslenta.ru