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В Бишкеке продолжают ремонт муниципальных учреждений

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке продолжают ремонт муниципальных учреждений. Об этом сообщает столичный муниципалитете.

По данным столичного муниципалитета, вице-мэр столицы Русланбек Акылбеков проинспектировал ремонтные работы на объектах здравоохранения и образования.

Ремонт системы отопления ведется в Центре экстренной медицины и в средних школах №72 и № 73. В дошкольной образовательной организации №75 ремонтируется фасад, отмостка и водостоки.

Также капитальный ремонт проводится и в центре детского творчества по на пересечении улиц Жумабека и Ибраимова. В центре реинтеграции для несовершеннолетних детей "Айданек" и в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва ведутся общестроительные работы. Также общий ремонт внутренних помещений проводится в городской детской молочной кухне.

В учебно-воспитательном комплексе школе-гимназии №38 имени Райкана Шукурбекова проводится работы по ремонту санузлов с заменой инженерных сетей с отделочными работами.

Ремонт шиферной кровли проводится в средней школе № 49 и в начальной школе №69. В средней школе № 57 ремонтируется пищеблок.

В ходе инспектирования, вице-мэром было поручено ускорить ремонтные работы и следить за качеством проводимых ремонтных работ.


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URL: https://www.vb.kg/405831
Теги:
ремонт, школа, Бишкек
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