В США задумались о производстве "Спутника V"

Американские фармацевтические компании задумались о производстве российской вакцины "Спутник V", сейчас они ведут переговоры с российскими коллегами. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мы вчера встречались с представителем Российского фонда прямых инвестиций, их большой проект "Спутник V" все больше получает международное признание", - рассказал Родзянко. По его словам, речь в том числе идет о признании вакцины партнерами из США.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто понадеялся, что Всемирная организация здравоохранения вскоре признает российскую вакцину. Он добавил, что в Евросоюзе вопрос одобрения вакцин все еще рассматривается как политический и идеологический. Дипломат также отметил, что Венгрия будет готова рассмотреть вопрос о приобретении дополнительных доз российского препарата, если имеющиеся запасы кончатся преждевременно.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах.

Источник: lenta.ru