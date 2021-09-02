Ремонт на Дзержинского в Бишкеке подходит к концу. Спустя пять месяцев

На улице Дзержинского осталось уложить второй асфальта на отрезке от Жибек Жолу до Куренкеева. В остальном дорога и прилегающая инфраструктура практически завершены. Однако на это строителям понадобилось пять месяцев.

Магистраль была закрыта на ремонт еще 1 апреля. Она приводится в порядок в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Баялинова.

С самого начала реконструкции строители взяли черепаший темп. Пока на других магистралях наблюдался аврал, здесь практически ничего не менялось. И в этом дважды убеждались корреспонденты VB.KG, выезжая на место.

Первый такой визит состоялся 11 мая. Но чего-то примечательного спустя полтора месяца после начала работ мы не увидели. На отрезке от Баялинова до Куренкеева строители лишь демонтировали старые бордюры и почти полностью сняли покрытие на тротуарах. А проезжая часть так и стояла нетронутой. Все это запечатлено на фотографиях, в прикрепленной к материалу ссылке.

Местные жители рассказывали, что рабочие, как и техника, на объекте появлялись эпизодически. Бывало так, что никакого движения не наблюдалось на протяжении целой недели.

Второй выезд нашей корреспондентской группы состоялся уже 2 июля, спустя полтора месяца после первого. И снова разочарование, ведь на тот момент на дороге по-прежнему велись земляные работы. Хотя улица Логвиненко от Михаила Фрунзе до проспекта Жибек Жолу, которая также была перекрыта 1 апреля, к тому моменту уже была сдана в эксплуатацию.

За три месяца работы строители удосужились частично установить ирригацию и тротуарные бордюры, снять старый асфальт с проезжей части, да заменить коммуникации. Даже грунтовая подушка для нового покрытия не была полностью готова (фото по второй ссылке).

Ну а сегодня мы съездили на объект в третий раз. И о чудо, спустя 5 месяцев работы близятся к завершению. В частности, на отрезке от Жибек Жолу до Куренкеева укатан первый слой асфальта. Сейчас там выставляют по уровню дороги крышки колодцев. А на участке Куренекеева-Баялинова есть уже второй слой. Мало того, там даже нанесли контурные линии, по которым будут рисовать дорожную разметку.

Практически завершены и все остальные хлопоты, такие как монтаж лотков ирригации, асфальтирование тротуаров и прочее. Поэтому если дорожники не сбавят темп, то скоро магистраль будет открыта для движения транспорта. Но это уже никак не повлияет на тот факт, что дорога оказалась долгостроем. И в этом явно нет вины горожан. Так как здесь не наблюдалось повального выноса заборов частных домов за красную линию, демонтаж которых мог бы занять много времени.

Напомним, вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие магистрали из этого списка будут расширены, а отдельные их участки и вовсе построены заново. Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, а подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.