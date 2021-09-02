За три месяца проведено более 92 тысяч перерегистраций автомашин

1 июня текущего года в Кыргызстане запущена национальная кампания по перерегистрации транспортных средств. С начала акции по 31 августа 2021 года ГУ "Унаа" при Министерстве цифрового развития КР провело 92 тыс. 386 перерегистраций автомашин.

До 31 декабря у кыргызстанцев есть возможность переоформить автомашину со скидкой. Стоимость перерегистрации транспортного средства составит 1 360 сомов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя. Если не приобретать новый государственный номер, стоимость переоформления авто уменьшится еще - 460 сомов.

Напоминаем, при совершении сделки купли-продажи транспортных средств рекомендуем осуществлять перерегистрацию авто в отделениях ГУ "Унаа".

Купля и продажа автотранспортного средства по доверенности имеет следующие негативные последствия для владельца: