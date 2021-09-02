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За три месяца проведено более 92 тысяч перерегистраций автомашин

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- Александра Василькова
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1 июня текущего года в Кыргызстане запущена национальная кампания по перерегистрации транспортных средств. С начала акции по 31 августа 2021 года ГУ "Унаа" при Министерстве цифрового развития КР провело 92 тыс. 386 перерегистраций автомашин.

До 31 декабря у кыргызстанцев есть возможность переоформить автомашину со скидкой. Стоимость перерегистрации транспортного средства составит 1 360 сомов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя. Если не приобретать новый государственный номер, стоимость переоформления авто уменьшится еще - 460 сомов.

Напоминаем, при совершении сделки купли-продажи транспортных средств рекомендуем осуществлять перерегистрацию авто в отделениях ГУ "Унаа".

Купля и продажа автотранспортного средства по доверенности имеет следующие негативные последствия для владельца:

  1. собственник несет ответственность за неуплату налога за автотранспортное средство и штрафы за нарушение правил дорожного движения что в рамках проекта "Безопасный город";
  2. собственник несет ответственность за переданное авто в случае совершения преступления или дорожно-транспортное пришествий с участием автотранспортного средства;
  3. получатель авто по доверенности, не имеет право переоформить его на свое имя;
  4. в случае смерти законного владельца, доверенность теряет свою силу и могут возникнуть проблемы при наследовании.


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URL: https://www.vb.kg/405846
Теги:
транспорт, Кыргызстан, автомобили, ГУ "Унаа"
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