Раяне нужно лечить рак. А маме даже нечем ее кормить!

У Раяны Кубанычбековой рак поразил глаз. Опухолевые клетки стремительно разрастаются, но девочке не колют противоопухолевые препараты - они дорогие, а у семьи нет денег даже на еду. Раяна уже не может спать ночами от боли.

Рак глазного яблока у девочки развился после обширного герпетического поражения. Для того, чтобы сдержать деление опухолевых клеток, была назначена особая химиотерапия, которую вводят прямо в глаз. Каждая инъекция препарата - сто долларов. Таких денег в семье нет.

Папа Раяны работает на стройке, мама сидит дома с семью детьми. Оставить их одних и выйти на работу женщина не может, тем более и Раяне нужна постоянная помощь - второй глаз у нее тоже стал очень плохо видеть.

Родители девочки не думали, что такая беда придет в их семью. Герпес у Раяны начался после простуды. Лечение назначили тогда обычное - теплое питье, жаропонижающее средство. Но через неделю малышке стало хуже, она не могла открыть глаза, плакала, когда включали свет. Девочку повезли в республиканскую больницу, там поставили диагноз: герпетический кератит.

- Лечили, но ничего не помогало - у нее слезы с кровью текли. Четыре операции сделали, но глаз перестал видеть. А потом врачи выявили рак обоих глаз, - рассказывает мама Раяны Назгуль Калыева.

Врачи республиканской больницы порекомендовали обратиться в частную турецкую клинику, где есть необходимое оборудование и, главное, опыт по лечению онкологических заболеваний глаз. Сейчас девочке назначили химиотерапию циклоспорином "Рестарис", после необходима лучевая терапаия, чтобы разрушить опухоль, и только после этого еще одна операция - по удалению новообразования.

Но даже на первый этап лечения Раяны мама не смогла собрать деньги. Врачи говорят, что начать нужно как можно скорее, чтобы сохранить хотя бы второй глаз. Но эти слова как нож в сердце матери, которой нечем кормить своих детей, не то что лечить их.

На днях мама девочки прислала сообщение журналисту "Вечерки". Столько боли и отчаяния стоит за ее простыми словами: "Здравствуйте, сестра! Я мама Раяны, вы можете помочь? У меня 7 детей, дома ничего нет, даже муки. А Раяна сильно болеет, не могу ничем ее спасти. Мне очень трудно жить".

Сегодня Назгуль получила канцелярские товары для своих четырех учеников в рамках акции "Собери ребенка в школу". Но на продукты для всей большой семьи и на лекарства для Раяны по–прежнему нет денег.

Помочь Раяне можно двумя способами:

перечислить средства на электронный кошелек ЭЛСОМ 0704–44–50–41;

связаться с мамой по телефону 0 508 15–70–57 и передать помощь лично.