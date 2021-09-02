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В Бишкеке 26-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю. Он задержан

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- Оксана Гут
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По данным милиции, 28 августа в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка С.У. Она просила принять меры в отношении мужчины по имени "А". По ее словам, он 27 августа примерно в 23:00 часов в жилмассиве Алтын-Ордо в автомобиле, применив физическую силу, против воли несовершеннолетней 2003 года совершил насильственные действия сексуального характера. После он подвез девушку до дома, а сам уехал в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 162 (насильственные действия сексуального характера) УК КР.

Оперативниками службы криминальной милиции Октябрьского РУВД был установлен и задержан на территории города подозреваемый C.А. 1995 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1 г. Бишкек.

В данное время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/405849
Теги:
задержание, изнасилование, несовершеннолетние, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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