Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции "Счастливый ключ"

Друзья! Во вторник, 31 августа, в день 30-летия независимости Кыргызской Республики в столичном Парке здоровья определился победитель совместной акции "Счастливый ключ" от оператора сотовой связи MegaCom и строительной компании CAPSTROYKG.

Счастливым обладателем главного приза – двухкомнатной квартиры в жилом комплексе "Ак-Марал 2" в центре Бишкека – стал Улукбек Нишанов. В торжественной обстановке организаторы вручили ему сертификат победителя.

Кроме того, были названы имена счастливчиков, занявших по итогам акции 2-4 места. Ими стали:

· 2 место - Данияр Саламатов;

· 3 место - Таалайкуль Сулайманова;

· 4 место - Виталий Резин.

Каждому из них были вручены сертификаты на сумму 300 тысяч сомов на приобретение недвижимости от компании CAPSTROYKG.

Не остались без подарков и зрители грандиозного финала акции "Счастливый ключ". Популярные артисты Кыргызстана – АСКО, BAKR, Жийдеш Идирисова и Кудайберди Айтбосунов – подарили кыргызстанцам свои нетленные хиты. За позитивное настроение гостей мероприятия отвечали энергичные ведущие Актан Рыскельдиев и Ильгиз Куватбек из 1.1Studio, разыгравшие среди самых активных зрителей фирменные призы от организаторов.