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Кыргызстан будет представлен на Первых Играх стран СНГ в Казани

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- Евгений Денисенко
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В Казани 4 сентября стартуют Первые Игры стран СНГ. В столицу Татарстан уже съезжаются спортсмены из стран-участниц, в том числе из Азербайджан, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, сообщили в оргкомитете.

Провести эти игры, которые пройдут с 4 по 11 сентября, планировалось еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на 2021-й. Ожидается, что в рамках игр поборются за первенство около 2 тысяч спортсменов в возрасте до 23 лет. Как заявлено, состязания также открыты для спортсменов государств, не являющихся участниками СНГ.

В программу соревнований входит 16 видов спорта, в которых будет разыграно 182 комплекта наград. Есть привычные олимпийские виды, например, бадминтон и художественная гимнастика. А есть дисциплины, которые больше носят национальный характер и пока не приняты в программу больших Игр. Это касается борьбы на поясах, куреш, самбо, тайского бокса. Вообще программа наполовину состоит именно из единоборств, которые столь популярны в странах бывшего Советского Союза, особенно в его азиатской части. Также в программе - танцевальный спорт и футзал.

Для проведения мероприятий будут задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом Первых Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.

Слоган игр – "В Содружестве наша сила". Церемония их открытия, согласно планам, пройдет на Аллее флагов в Деревне Универсиады, где поселится основное количество участников. Мероприятие будет организовано в формате уличного театрализованного шоу. Оно призвано отразить культурное многообразие, историю и традиции народов стран-участниц

На соревнованиях будут задействованы более 400 судей и рефери, а также свыше тысячи волонтеров.

"Надеемся, что будет максимальное представительство стран. Российская сторона готова, Казань имеет многолетний опыт проведения крупных спортивных форумов. Условия организации, гостеприимство, культурная программа будут на самом высоком уровне", - пообещал ранее министр спорта РФ Олег Матыцин.

В период проведения игр в Казани также запланирован Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава", который станет одним из крупнейших и наиболее значимых мероприятий спортивной и общественно-политической жизни России, ряда других стран. Он проводится в соответствии с распоряжением Владимира Путина, организаторами выступают Министерство спорта Российской Федерации и Правительство Республики Татарстан.

В работе форума примут участие руководители федеральных органов власти, главы субъектов РФ, руководители и представители российских, зарубежных, международных спортивных организаций, известные спортсмены, учёные, бизнесмены и эксперты отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/405857
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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