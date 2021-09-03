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В РФ лицам с двойным гражданством возбранят помогать депутатам

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- Евгений Денисенко
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В России могут запретить депутатам иметь помощников на общественных началах с двойным гражданством. Такую инициативу озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин на ее пленарном заседании.

"Уважаемые коллеги, если вы меня сегодня поддержите, давайте мы с вами решение примем. Во-первых, чтобы у депутатов не было помощников на общественных началах с иностранным гражданством, и второе... возьмите опубликуйте списки своих помощников, у которых есть иностранное гражданство", - обратился к парламентариям спикер Госдумы. И поручил главе комитета по контролю и регламенту ГД Ольге Савастьяновой подготовить соответствующие списки.

Как отмечал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, который стоял у истоков этой инициативы, за последнее время в российское законодательство внесли множество изменений, чтобы минимизировать иностранное влияние на политическую жизнь и выборы. Однако законодательство не препятствует обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.

В апреле этого года Госдума приняла пакет законов, которые запрещают иметь иностранное гражданство или вид на жительство людям, осуществляющим государственную деятельность. Законы были подготовлены в развитие положений обновленной Конституции,

В РФ также действует закон, согласно которому полномочия депутатов Госдумы и членов Совета Федерации прекращаются при наличии у них второго гражданства или вида на жительство.


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URL: https://www.vb.kg/405858
Теги:
Россия, Депутат
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