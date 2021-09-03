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Количество партий, желающих участвовать в выборах ЖК, увеличилось до 38

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- Оксана Гут
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О намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша заявили уже 38 политических партий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Накануне соответствующее уведомление в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступили еще от 23 политорганизаций:

1. "Социально-политическая партия "Сила в единстве"

Руководитель - Абдивалиев К.О.

2. "Демократическая партия "Азаттык"

Исаков И.И.

3. "Ынтымак"

Маматалиев М.

4. "Аалам"

Малиев А.К.

5. "Солидатность" ("Тилектештик")

Келдибаев Т.К.

6. "Ак Асаба"

Кожомкулов Б.Б.

7. "Ак Бата"

Асакеев С.Т.

8. "Социалист"

Исаев Б.

9. "Жаны Мезгил"

Казакбай к. А.

10. "Кучтуу регион"

Астаров Д. Б.

11. "Бутун Кыргызстан"

Мадумаров А. К.

12. "Народная-демократическая партия Кыргызстана"

Медетбеков А.К.

13. "Адилет"

Тарыкбаев А. Н.

14. "Аруузат – Эл Куту"

Бекова А.

15. "Ата-Журт Кыргызстан"

Маткеримов А. Т.

16. "Мекенчил Эл"

Ибраев Б. Р.

17. "Бирге-Вместе"

Чумакеева З. А.

18. "Жаны ЭРА"

Жумаева Р. Р.

19. "Биздин Эл" ("Наш Народ")

Расулов М. А.

20. "Келечек-Будущее

Макешов Ч. Д.

21. "Элдик Партия" ("Народная Партия")

Топчубаева Г. М.

22. "Народная Партия "Моя отчизна"

Кулназаров Р. А.

23. "Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"

Таштанбеков А. Д.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК КР поступило от 15 политических партий: "Социал-демократы", "Улуттар биримдиги", "Ишеним", "Альянс", Партия Зеленых Кыргызстана", "Жаратман Эл", "Патриотическая партия единения Кыргызстана","Ата Мекен", "Актив", "Бийлик Элге", "Ыйман Нуру", " Социально-политическая партия Надежда Народа ", "Акыйкат Кыргызстан", "Альянс Политических Сил Кыргызстана", "Ар-Намыс".

Последний день подачи письменного уведомления сегодня - 3 сентября до 18.00 ч.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/405864
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, ЦИК
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