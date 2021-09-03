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В Бишкеке 14 фильмов покажут на международном конкурсе кинофестиваля

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- Айжан Мамбеталиева
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С 14 по 17 сентября в Бишкеке пройдет ежегодный Международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов", посвященный к юбилею независимости нашей страны. Фестиваль разделен на две конкурсные категории: национальную и международную.

Недавно определились участники международного конкурса, в который вошли 14 фильмов. Нашу страну будет представлять режиссер Айкол Нурланбек уулу с фильмом "Мээрман". Также бишкекчане смогут посмотреть фильмы представленные режиссерами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Напомним, что в национальный конкурс фестиваля вошли 12 кыргызских фильмов.

Киносмотр будет проходить при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС), департамента кинематографии, общественного фонда "Айтыш" и фонда культурного сотрудничества.

Торжественное открытие кинофестиваля состоится 14 сентября в 12 часов в кинотеатре "Манас".

17 сентября в 16 часов в кинотеатре "Манас" будут названы победители кинофестиваля международного и национального конкурсов в номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Специальный приз жюри" и "Приз зрительских симпатий".


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URL: https://www.vb.kg/405868
Теги:
кино, фестиваль
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