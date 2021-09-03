Бизнесмены из ОАЭ заинтересованы инвестировать в КР. Президент принял их

В ближайшее время Садыр Жапаров планирует посетить Абу-Даби с официальным визитом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейл Мохаммед Аль Мазруи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Кыргызстан прибыла делегация крупных эмиратских компаний, представляющих сферы энергетики, сельского хозяйства, туризма, логистики. Среди них значатся руководители крупных компаний, как "DPWorld", "MASDAR", "ADQ", "Abu Dhabi Fund for Development", "Royal Group", "Earth Retai", "Fresh Harvest" и др.

Глава государства отметил, что Кыргызстан заинтересован и готов развивать, укреплять отношения с ОАЭ по всем направлениям двустороннего сотрудничества, а также в совместной разработке и реализации инвестиционных проектов во всех секторах отечественной экономики.

"Будут созданы все необходимые условия для непрерывной работы и устойчивого развития производственных компаний, создающих рабочие места в регионах страны. Хочу отметить, что государство включило в новую Конституцию Кыргызской Республики специальную статью о создании условий и защите инвесторов. На этой основе вносятся поправки в ряд законов, создано специальное Министерство инвестиций. Вопрос поддержки и защиты инвесторов находится под моим личным контролем. Кыргызстан окажет посильную помощь эмиратскому бизнесу, в частности, создаст благоприятные условия для успешного его ведения", - заверил глава государства.

В ходе встречи Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона с нетерпением ждет визита наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна в Кыргызстан. Кроме того, в ближайшее время президент планирует посетить Абу-Даби с официальным визитом.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил важность открытия дипломатического представительства ОАЭ в Кыргызской Республике с целью укрепления и углубления сотрудничества между двумя странами. Открытие посольства будет стимулировать присутствие эмиратского бизнеса в Кыргызстане и позволит ему успешно работать.

В свою очередь министр энергетики инфраструктуры ОАЭ передал Садыру Жапарову теплые слова приветствия и добрые пожелания от Президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, а также от вице-президента и премьер-министра ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактума и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна.

От имени всей делегации поблагодарив кыргызскую сторону за теплый прием, он выразил готовность делиться идеями и опытом ОАЭ по развитию страны.

Сухейл Мохаммед Аль Мазруи подчеркнул, что основой целью его визита является наращивание двустороннего сотрудничества и вывод отношений между странами на новый уровень.

В этой связи он предложил активизировать взаимодействие на правительственном уровне, отметив что в составе его делегации присутствуют также представители задействованных министерств ОАЭ.

Как сообщил Сухейл Мохаммед Аль Мазруи, у эмиратской стороны имеются планы по созданию в странах Центральной Азии торгово-логистических центров для налаживания поставок товаров в ОАЭ.

Стороны выразили обоюдную готовность к детальной проработке совместного инвестиционного сотрудничества.

Отметим, что делегация из ОАЭ прибыла в рамках реализации договоренностей достигнутых в ходе телефонного разговора президента Садыра Жапарова и заместителя Верховного командующего Вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммедом бин Заид Аль Нахайяном.