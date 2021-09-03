Погода
$ 84.59 - 84.85
€ 98.85 - 100.35

По факту драки в бишкекском кафе-баре "Чердак" задержаны четверо парней

334  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту драки в кафе-баре "Чердак" задержаны четверо парней. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района г. Бишкек.

По данным ведомства, 2 сентября в 03:20 часов в дежурную часть УВД Первомайского района г. Бишкек поступил вызов о драке в ночном баре "Чердак", находящемся в торговом центре "Вефа". На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района.

На месте были проведены безотлагательные следственные действия, было осмотрено место происшествия. Участники конфликта были доставлены в УВД Первомайского района, ими оказались граждане Д.И. 2001 года рождения, Т.У. 2001 года рождения, Т.А. 2001 года рождения и К.А. 2002 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

Отмечается, что с письменным заявлением обратилась администратор кафе–бара "Чердак" по факту нарушения общественного порядка и норм общепринятого поведения, повлекшего за собой порчу имущества и нанесения телесных повреждений рабочему персоналу. Также с письменным заявлением обратился рабочий персонал заведения, пострадавшие от преступных действий - получившие телесные повреждения. Им в ходе расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза.

2 сентября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики были задержаны Т.У. 2001 года рождения, Д.И. 2001 года рождения, К.А. 2002 года рождения и Т.А. 2001 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для дачи их действиям объективной и юридической оценки согласно нормам УК и УПК Кыргызской Республики", - заключили в пресс-службе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405872
Теги:
задержание, кафе, хулиганство, драка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  