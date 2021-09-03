По факту драки в бишкекском кафе-баре "Чердак" задержаны четверо парней

По факту драки в кафе-баре "Чердак" задержаны четверо парней. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района г. Бишкек.

По данным ведомства, 2 сентября в 03:20 часов в дежурную часть УВД Первомайского района г. Бишкек поступил вызов о драке в ночном баре "Чердак", находящемся в торговом центре "Вефа". На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района.

На месте были проведены безотлагательные следственные действия, было осмотрено место происшествия. Участники конфликта были доставлены в УВД Первомайского района, ими оказались граждане Д.И. 2001 года рождения, Т.У. 2001 года рождения, Т.А. 2001 года рождения и К.А. 2002 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики.

Отмечается, что с письменным заявлением обратилась администратор кафе–бара "Чердак" по факту нарушения общественного порядка и норм общепринятого поведения, повлекшего за собой порчу имущества и нанесения телесных повреждений рабочему персоналу. Также с письменным заявлением обратился рабочий персонал заведения, пострадавшие от преступных действий - получившие телесные повреждения. Им в ходе расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза.

2 сентября по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики были задержаны Т.У. 2001 года рождения, Д.И. 2001 года рождения, К.А. 2002 года рождения и Т.А. 2001 года рождения. Они водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для дачи их действиям объективной и юридической оценки согласно нормам УК и УПК Кыргызской Республики", - заключили в пресс-службе.