Начался долгожданный ремонт кровли здания КНАДТ имени Т.Абдумомунова

В здании Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова начался ремонт кровли.

Ранее государство выделило храму искусств 84 миллиона 605 тысяч 100 сомов, но деньги поступают с задержками и ремонтные работы приходится приостанавливать. Спасает ситуацию энтузиазм и настойчивость директора. Вот и сейчас, благодаря его способности находить общий язык с людьми, при отсутствии финансирования в здании театра начали менять кровлю.

Этой весной VB.KG подробно рассказывал о том, что требуется сделать в здании театра и что уже сделано. Храм искусств, расположенный в самом центре столицы республики, открылся в 1970 году, и первого капитального ремонта ждал полвека. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в 2019-м храм театр посетил теперь уже бывший президент Сооронбай Жээнбеков. Глава государства увидел плачевное состояние здания, а спустя месяц КНАДТу решено было выделить необходимые средства.

Завершить ремонт планировали до конца 2020 года. Но жизнь внесла свои коррективы. Много времени ушло на то, чтобы подготовить проектно-сметную документацию, провести тендер и другие обязательные процедуры. Потом началась эпидемия, в стране произошла смена руководства, случились Баткенские события.

Весной директор театра, заслуженный артист Кыргызской Республики Асылбек Озубеков сетовал на то, что работа стоит, а можно было бы заниматься ремонтом крыши. И вот, наконец, хорошие новости.

- Мы начали ремонт кровли. Работа потихоньку движется. Знаю, что президент в курсе наших дел. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов тоже поставил свою подпись под документами, чтобы нам выделили деньги на окончание ремонта. На следующей неделе депутаты Жогорку Кенеша должны выйти из отпуска и первым делом намерены рассмотреть этот вопрос. Но и мы не сидели, сложа руки. Провели тендер. Несмотря на то, что финансирования пока нет, я уговорил представителей выигравшей компании начать ремонт кровли. Это самый больной для нас вопрос! Мне поверили и приступили к работе. Как только нам перечислят деньги, буду с ними рассчитываться. По прогнозу погода в сентябре в этом году ожидается теплой, хотим до октября успеть все закончить. А внутри здания завершать недоделки можно уже в любое время, - пояснил корреспонденту VB.KG Асылбек Озубеков.