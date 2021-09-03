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Умер ветеран афганской и баткенской войны Болот Мамбеталиев

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- Светлана Лаптева
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Вчера, 1 сентября 2021 года умер ветеран афганской и баткенской войн, полковник в отставке, военный летчик Мамбеталиев Болот.

Он был единственным кыргызом, который был командиром летного полка в 40-й советской армии в Афганистане.

За героизм в Афганистане наш соотечественник награжден дважды орденами Красной Звезды, Красного Знамени и Орденом Дружбы народа Афганистана. Среди афганцев из Кыргызстана, только считанные офицеры получили такую ​​военную награду.

Также принимал участие в боевых действиях, которые были Баткене в 1999 году.

Сегодня, 3 сентября 2021 года, он был похоронен на кладбище села Гроздь


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URL: https://www.vb.kg/405880
Теги:
похороны, Кыргызстан
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