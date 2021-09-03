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В Кыргызстане предприниматели могут оформить патент через смартфон

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане появилась возможность оформить электронный патент и оплатить за него через смартфон. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

ГНС КР в рамках проекта цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым" запустила возможность по оформлению электронного патента и оплате за него через мобильные приложения, на первом этапе через мобильный кошелек "MegaPay".

Теперь налогоплательщики могут с помощью смартфона, без посещения налогового органа удаленно оформить патент, рассчитать стоимость и произвести оплату. Реквизиты и сумма оплаты будут сформированы сервисом автоматически, нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

Введение данного сервиса упростит процедуру налогового администрирования, создаст благоприятные условия для ведения бизнеса и облегчит работу самих предпринимателей. Еще одно преимущество цифрового нововведения – коммуникация и кооперация с государством через сторонние электронные платформы.


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URL: https://www.vb.kg/405882
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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