В Кыргызстане предприниматели могут оформить патент через смартфон

В Кыргызстане появилась возможность оформить электронный патент и оплатить за него через смартфон. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

ГНС КР в рамках проекта цифровизации налоговых процедур "СМАРТ Салым" запустила возможность по оформлению электронного патента и оплате за него через мобильные приложения, на первом этапе через мобильный кошелек "MegaPay".

Теперь налогоплательщики могут с помощью смартфона, без посещения налогового органа удаленно оформить патент, рассчитать стоимость и произвести оплату. Реквизиты и сумма оплаты будут сформированы сервисом автоматически, нужно будет лишь подтвердить транзакцию.

Введение данного сервиса упростит процедуру налогового администрирования, создаст благоприятные условия для ведения бизнеса и облегчит работу самих предпринимателей. Еще одно преимущество цифрового нововведения – коммуникация и кооперация с государством через сторонние электронные платформы.