Спикер БГК: Мы доведём вопрос с тарифам на проезд до логического конца

Мэрия Бишкека должна самостоятельно, оперативно менять и утверждать тарифы за общественный транспорт без БГК. Такое мнение высказал спикер Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев.

Напомним, накануне на заседании постоянной комиссии горкенеша по ЖКХ Конгантиев заявил, что утверждение тарифа на проезд в компетенцию депутатов БГК не входит. В соцсетях пользователи восприняли это заявление как нежелание брать ответственность за повышение стоимости проезда, и высказали свое возмущение.

Спикер БГК решил объяснить свою позицию, опубликовав обращение в соцсетях.

"Во первых, мое выражение вырвано из контекста дискуссии и обсуждения этой проблемы, которая началась в соответствующей профильной комиссии БГК.

Во вторых, именно я один из основных сторонников в БГК скорейшего решения проблемы утверждения тарифов на общественный транспорт в г. Бишкек. И считаю, что нынешний созыв БГК должен взять полную ответственность решения данной проблемы. Однако, я сторонник не разового, а системного решения данного вопроса", - заявил Конгантиев.

По его словам, проблема изменения тарифа за общественный транспорт стоит на повестке мэрии и БГК 7 лет. Нынешние тарифы за транспорт не менялись 10 лет. И вот, по его мнению, почему:

"Каждый раз, когда данный вопрос поднимается транспортными компаниями, мэрия делает ссылку на БГК, что только в функциях БГК утверждение тарифов. БГК в свою очередь являясь коллегиальным органом, работающим сессионно рассматривает этот вопрос в профильных комиссиях, рабочих группах, отправляет на доработку, к тому моменту меняются составы…и т.д. Это все приводит к бюрократизации проблемы, бесконечным перекидкам вопроса из комиссий в мэрию и обратно. В конечном итоге вопрос не решается десятки лет! Транспортные компании недовольны, мэрия ссылается на БГК, БГК на мэрию, страдают люди, бишкекчане, а вопрос как висел, так и висит".

При этом, сообщил Куванычбек Конгантиев, настоящий созыв БГК уже начал рассмотрение данного вопроса в профильных комиссиях.

"Мы обязательно доведём данный вопрос до логического конца, рассмотрим и утвердим тарифы. Но, это не снимет данный вопрос с повестки, который в быстро меняющейся общественно-экономической ситуации возникнет уже в ближайшее время. И тогда опять будет такая же волокита на несколько лет. Считаю, что для системного разрешения данного вопроса, право утверждать тарифы, менять их (не обязательно в сторону увеличения) надо полностью передать в ведение Мэрии города Бишкек. Чтобы мэрия могла самостоятельно, оперативно менять и утверждать тарифы за общественный транспорт без БГК. Уже сейчас есть разночтения и противоречия законов о транспорте, о местном самоуправлении и других нормативно-правовых актах, требующих изменения и согласования", - заключил спикер.