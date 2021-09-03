В Бишкеке состоится вручение IX Национальной кинопремии "Ак Илбирс"

Национальная кинопремия "Ак Илбирс" - это ежегодная церемония награждения лучших специалистов кинематографии по итогам ушедшего года. Кинопремия "Ак илбирс" вручается в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа, а также стимулирования роста художественного уровня кинематографа страны.

Проведение церемонии награждения кинопремии за 2019 год планировалось еще на 25 апреля в Бишкеке, но мероприятие было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ее вручение состоится 1 октября в 17 часов в кинотеатре "Манас".

На соискание кинопремии поступило 40 заявок. Лучших определяли члены жюри в составе 61 человек путем закрытого голосования. Подсчет голосов осуществил постоянный партнер кинопремии - юридическая компания Kalikova & Associates.

Национальная кинопремия "Ак Илбирс" была учреждена в 2012 году группой влиятельных кинематографистов и стала первой премией за лучшие достижения в области кинематографии Кыргызстана. Кинопремия проводится при поддержке министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, департамента кинематографии, союза кинематографистов и общественного фонда "Айтыш".

В целях ежегодного проведения церемонии награждения кинопремией, учредителями кинопремией в 2019 году создан общественный фонд "Центрально-Азиатская академия кинематографических искусств "Ак илбирс".

Кинопремия вручается по 18 номинациям:

1."Лучший фильм"

2."Лучший режиссер"

3."Лучший сценарий"

4."Лучший оператор"

5."Лучший художник"

6."Лучший композитор"

7."Лучший звукорежиссер"

8."Лучший монтаж"

9."Лучшая мужская роль"

10."Лучшая женская роль"

11."Лучший документальный фильм"

12."Лучший короткометражный фильм"

13."Лучший зрительский фильм"

14."За выдающийся вклад в национальный кинематограф"

15."За вклад в мировой кинематограф"

16."Лучший фильм Центральной Азии"

17."Лучший актер Центральной Азии"

18. "Лучшая актриса Центральной Азии".