Россия намерена вывезти из Узбекистана около 10 тысяч мигрантов

Заявки на строителей-мигрантов из-за рубежа, которых планируется централизованно ввозить в Россию чартерными поездами, уже подали "десятки компаний", заявил в интервью телеканалу РБК замглавы Минстроя Никита Стасишин. Среди подавших заявки - ИТ-компания "Яндекс", а именно то ее подразделение, которое "строит логистические склады", уточнил замминистра. Кроме того, заявку подали инфраструктурная строительная компания "Велесстрой", несколько "крупных компаний жилищного строительства" и компании, которые строят "в том числе космодром Восточный".

О механизме ввоза трудовых мигрантов из-за рубежа чартерными поездами транзитом через Казахстан Стасишин заявил ранее в ходе Восточного экономического форума. В пилотном режиме мигрантов привезут из Узбекистана, механизм планируется отработать до конца года.

По словам замминистра, российская делегация посетит Узбекистан на следующей неделе. "Если мы договоримся, что там их обучат, сделают за счет работодателей прививки, там будет выдан патент, то это приведет к полному обелению отрасли мигрантов и закрытию того дефицита, который есть сегодня на территории нашей страны с рабочей силой. Важно то, что работодатель получит готового моментально выйти на работу профессионального работника той или иной строительной профессии", - сказал Стасишин РБК. В пилотном режиме планируется привезти 10 тыс. человек.

По словам замминистра, подбором работников, скорее всего, будет заниматься узбекская сторона: "у них достаточно сильная база в части строительных профессий", а все остальное "будет делать Российская Федерация". Всю ответственность за работу мигрантов, проживание, выплату зарплат будут нести российские компании - заказчики рабочей силы.

"Вся индустрия электронной коммерции заинтересована в привлечении работников - для складов, доставки, работы в дарксторах. Мы тут не исключение и выступаем за смягчение режима пересечения границ с учетом соблюдения всех норм безопасности", - сообщила РБК пресс-служба "Яндекса".

По данным Минстроя на начало августа, дефицит рабочей силы на российских стройках составляет порядка 3 млн человек - такую цифру называл первый замглавы министерства Александр Ломакин. Курирующий строительный комплекс вице-премьер Марат Хуснуллин оценивал объем трудовых ресурсов, которые нужно будет привлечь на российские стройки до 2024 года, в 5 млн человек.

Источник: rbc.ru